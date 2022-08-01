За сутки в Свердловской области выявили 161 случай COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 161 человека подтвердили коронавирус.
85 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 4 зараженных COVID-19. Ни один свердловчанин от коронавируса не умер.
В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 10 824 новых случая COVID-19.
Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 159 случаев коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале