За сутки в Свердловской области выявили 161 случай COVID-19

85 пациентов за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 161 человека подтвердили коронавирус.

85 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 4 зараженных COVID-19. Ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 10 824 новых случая COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 159 случаев коронавируса.