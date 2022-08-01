Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 августа 2022, 16:01

За сутки в Свердловской области выявили 161 случай COVID-19

  Юлия Пастух
Тест на ковид

85 пациентов за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 161 человека подтвердили коронавирус.

85 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 4 зараженных COVID-19. Ни один свердловчанин от коронавируса не умер.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 10 824 новых случая COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 159 случаев коронавируса

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.08.2022, 18:49 / Общество
Свердловчане стали чаще жаловаться медикам на ожоги от ядовитых растений
01.08.2022, 18:00 / Общество
Под Березовским тушат горящие торфяники на 9 гектарах
01.08.2022, 17:14 / Общество
С августа из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх запускают чартерные рейсы
01.08.2022, 16:01 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 161 случай COVID-19
01.08.2022, 15:45 / Общество
Виктору Кокшарову исполнилось 58 лет