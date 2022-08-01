В Свердловской области снизилось число пострадавших от клещей

Риски нападения клещей сохранятся вплоть до установления снежного покрова. Фото: Алексей Кунилов

По данным на 1 августа в Свердловской области зарегистрировано 46 640 пострадавших от присасывания клещей. В том числе 8 034 ребенка.

В Управлении Роспотребнадзора по региону отмечают значительное снижение числа укусов — 332 за неделю. Это связано, уточняют санврачи, с жизненным циклом самих членистоногих.

"При этом риски покусов остаются актуальными в регионе вплоть до установления снежного покрова", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Всего зарегистрировано 53 случая клещевого вирусного энцефалита и 283 случая лайм-боррелиоза. В отношении ряда пострадавших ожидается подтверждение диагноза.

Свердловчанам напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививки ставятся круглогодично. По состоянию на первый день августа за счет различных источников финансирования проведено 151 400 вакцинаций и 285 819 ревакцинаций.