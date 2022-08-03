За сутки в Свердловской области выявили 169 случаев COVID-19

92 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 169 человек подтвердили коронавирус.

92 пациента за указанный период выздоровели. Госпитализировали 35 зараженных COVID-19. Двое свердловчан с коронавирусом скончались.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 14 638 новых случаев COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 167 случаев коронавируса.