Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
3 августа 2022, 13:42

За сутки в Свердловской области выявили 169 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Врач и пациент

92 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 169 человек подтвердили коронавирус.

92 пациента за указанный период выздоровели. Госпитализировали 35 зараженных COVID-19. Двое свердловчан с коронавирусом скончались.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 14 638 новых случаев COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 167 случаев коронавируса

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.08.2022, 21:30 / Общество
Опубликована программа празднования Дня города в Екатеринбурге
04.08.2022, 20:44 / Общество
На Среднем Урале взяли курс на развитие малого и среднего бизнеса
04.08.2022, 19:51 / Общество
В одном из свердловских городов ожидаются перебои в вещании радио и ТВ
04.08.2022, 19:00 / Общество
Уральские аграрии получат дополнительную финансовую поддержку
04.08.2022, 18:17 / Экономика
Свердловские производители импортозамещающей продукции получат льготные земли