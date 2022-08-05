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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 августа 2022, 12:16

Свердловские эпидемиологи рекомендовали привиться от ковида до начала сезона простуд

  Юлия Пастух
Медсестра в медкабинете

Вакцинироваться лучше до начала прививочной кампании против гриппа, чтобы не подвергать иммунную систему дополнительным нагрузкам. Фото: Галина Соловьева

Врачи-эпидемиологи призвали жителей Среднего Урала сделать прививку против COVID-19 до осени — сезона простудных заболеваний и начала прививочной кампании против гриппа. Это необходимо, чтобы не подвергать иммунную систему дополнительным нагрузкам.

По данным департамента информполитики Свердловской области, с начала прививочной кампании против коронавируса в регионе вакцину поставили 86% взрослого населения, 83% граждан старше 60 лет. Что касается несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет — 7,5%.

"Обращаю внимание, что это общая статистика за весь период пандемии. Количество тех, кто в дальнейшем пришел на вакцинацию повторно, заметно меньше: около 30%. И этого крайне недостаточно для формирования коллективного иммунитета в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", — пояснил главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Стоит отметить, сегодня во всех медучреждениях региона в наличии имеется двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V", которой можно привиться с интервалом в три недели. В настоящее время российские медики советуют вакцинироваться раз в полгода. Особенно это касается специалистов, работающих с большим количеством людей, пожилых людей и имеющих хронические заболевания.

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Областная газета Свердловской области

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