За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 193

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 193 человек подтвердили коронавирус.
119 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 40 зараженных COVID-19. 2 свердловчанина с коронавирусом скончались.
В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 18 555 новых случаев COVID-19.
Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 179 случаев коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале