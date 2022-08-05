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Общество / Здравоохранение и здоровье
5 августа 2022, 13:14

За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 193

  Юлия Пастух
Тест на коронавирус

2 человека с коронавирусом скончались. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 193 человек подтвердили коронавирус.

119 пациентов за указанный период выздоровели. Госпитализировали 40 зараженных COVID-19. 2 свердловчанина с  коронавирусом скончались.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 18 555 новых случаев COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 179 случаев коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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