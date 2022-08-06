За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 241

2 человека с коронавирусом скончались. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 241 человека подтвердили коронавирус.

134 пациента за указанный период выздоровели. Госпитализировали 29 зараженных COVID-19. 2 свердловчанина с коронавирусом скончались.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 19 974 новых случая COVID-19.

Напомним, на Среднем Урале вчера было выявлено 193 случая коронавируса.