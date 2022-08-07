В России подтвердили еще более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом

По всей стране госпитализированы 1 505 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 20 303 человека, из которых 263 приходится на Свердловскую область. По всей стране госпитализированы 1 505 пациентов.

В Москве зарегистрировали еще 6 110 заболевших, в Санкт-Петербурге — 2 410, а в Московской области — 1 880.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 712 699 случаев заболевания, из них 18 039 355 завершились выздоровлением. За последние сутки вылечились 8 729 человек, скончались — 44.

На Среднем Урале в больницы с ковидом доставили еще 7 пациентов, выздоровели 156 свердловчан, 1 уралец умер.

Напомним, сутками ранее в Свердловской области COVID-19 подхватил 241 человек.