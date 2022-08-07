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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 августа 2022, 15:49

Слаженная работа уральских врачей помогла спасти мужчину, упавшего с моста

хирурги

Такая травма с большой долей вероятности ведет либо к смерти, либо к глубокой инвалидности. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области мужчина упал с подвесного моста в реку и ударился головой о дно, получив травму позвоночника и спинного мозга. Врачам Артемовской ЦГБ удалось не только спасти пострадавшему жизнь, но и дать шанс на восстановление здоровья.

По словам заместителя главного врача больницы, травматолога-ортопеда Александра Субботина, прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи заподозрили у мужчины травму шейного отдела позвоночника — диагноз подтвердился. 

"Мужчину госпитализировали в отделение реанимации и связались с областными специалистами. После проведения телемедицинской консультации с нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) приняли решение эвакуировать пациента в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн", — добавил Александр Субботин.

Авиамедицинская бригада ТЦМК на вертолете доставила пациента в больницу за 40 минут. Врачи-нейрохирурги ожидали пострадавшего прямо возле места посадки, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн Максим Гончаров объяснил, что такая травма с большой долей вероятности ведет либо к смерти, либо к глубокой инвалидности. Последствием повреждения шейного отдела позвоночника и спинного мозга также мог стать полный или частичный паралич.

Однако врачи прооперировали мужчину успешно: пострадавший уже вернулся домой и идет на поправку. Слаженные действия мультидисциплинарной команды медиков позволили сохранить пациенту все жизненно важные функции.

Областная газета Свердловской области

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