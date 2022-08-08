В Свердловской области выявили 284 новых случая COVID-19

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 17 862 гражданам. Фото: Галина Соловьева

Еще 284 случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 453 289.

Выздоровело за все время 439 626 свердловчан, в том числе 127 — за последние сутки. Госпитализировано еще 14 человек. С начала пандемии скончалось 10 787 граждан с подтвержденным диагнозом (+1 летальный исход за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 17 862 гражданам. За все время — 18 730 561 случай, сообщает федеральный оперштаб.