В Свердловской области за сутки выявлено 387 случаев коронавируса

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 23 771 гражданину. Фото: Галина Соловьева

387 новых случаев ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 453 987.

Выздоровело за все время 439 882 свердловчанина, в том числе 142 — за последние сутки. Госпитализирован еще 61 человек. С начала пандемии скончалось 10 789 граждан с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 23 771 гражданину. За все время — 18 770 657 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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