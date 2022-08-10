Летний зной

В жаркую погоду главное – не допускать перегрева организма, необходимо потреблять больше воды и по возможности принимать душ чаще обычного. Фото: elements.envato.com

На Среднем Урале температура в последние дни стабильно держится на 30-градусной отметке. Врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями себя беречь.

Сердце не железное

Предельно осторожными в такой период нужно быть всем, говорят специалисты. В минувшее воскресенье во время марафона «Европа – Азия» скончался 37-летний спортсмен. Мужчина перед стартом предоставил организаторам справку о здоровье. Никаких ограничений для участия в спортивном мероприятии у него не было. Всего же за время марафона медицинская помощь понадобилась 40 спортсменам, четверых из них госпитализировали.

«Внезапная» смерть может настичь, казалось бы, и совершенно здорового человека. Однако, по словам врачей, в организме могут быть скрытые патологии. Чрезмерные физические нагрузки плюс жара – это мощный стресс-фактор. Занятие спортом может обернуться спазмом сердечных сосудов, а это прямой путь к инфаркту, утверждают медики.

– В последние годы к нам поступают достаточно молодые люди от 30 лет с признаками инфаркта. Этот недуг значительно помолодел, особенно в пандемию, – говорит старшая сестра центра Уральского института кардиологии Марина Шевцова.

С начала августа от теплового удара в Свердловской области пострадали 39 человек. Госпитализировано с инфарктом 99 свердловчан, с инсультом – 762, сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса. Прошлым (еще более жарким летом) за аналогичный период зафиксировано семь вызовов к пациентам с жалобами на тепловой удар, доставлено в медучреждения 99 жителей области с инфарктом и 752 – с инсультом.

Недопустимая халатность

На этой неделе в Екатеринбурге едва не произошел еще один несчастный случай из-за жары. Мужчина запер сыновей в машине на 30-градусном пекле. Дети больше часа провели в машине с закрытыми окнами. Когда их заметили прохожие, братья были в полуобморочном состоянии. Температура в салоне автомобиля всего за 10 минут поднимается на 11 градусов, и для детей такая жара может быть критической.

– Некоторые родители не задумываются о последствиях, когда оставляют ребенка в жару одного в салоне автомобиля, пусть даже на несколько минут. А они могут быть необратимыми. В маленьком замкнутом пространстве детский организм быстро перегревается. У ребенка могут начаться судороги, он может потерять сознание. Более того, автомобиль сам по себе источник повышенной опасности. Были случаи, когда дети получали гипоксию (удушение) из-за ремня безопасности. Помню эпизод, когда ребенок высунул голову в окно и его шею придавило стеклом. Оставлять детей одних в салоне нельзя, – прокомментировал главный внештатный детский специалист-невролог министерства здравоохранения Свердловской области, специалист по науке ДГКБ №9 Алексей Сулимов.

Специалист также добавил, что перегревание способствует обострению хронических недугов, особенно это касается заболеваний желудочно-кишечного тракта, нервной и бронхо-легочной систем. Чем младше ребенок, тем он более склонен к нарушению жизненно важных функций на фоне жары.

Собачий загар

От жары страдают не только люди, но и животные. В зоопарке Екатеринбурга сейчас проводят дополнительное увлажнение. Вольеры проливают водой, чтобы обитатели чувствовали себя лучше.

– Обязательно еще даем всем хищникам замороженные продукты. Мы это называем – полезное мороженое. Там фрукты, овощи, мясо – все то, что звери едят ежедневно, это тоже спасает львов, тигров, медведей от жары, – рассказала заведующая научно-просветительским отделом екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова.

Домашним животным тоже необходима защита от жары. Для гладкошерстных собак ветеринары советуют использовать на прогулках солнцезащитный крем. Они, как и люди, могут обгореть на солнце.

– Пушистых собак не надо брить на лето, многие так делают, потому что думают, что животному будет легче. Это не так, шерсть как раз защищает собак от жары, – рассказала ветеринар Юлия Антипова. В жаркую погоду нужно обеспечить свободный доступ к воде, и собаки и кошки могут на время отказаться от еды, это нормально. Главное, чтобы они пили. Для охлаждения еще можно постелить влажный коврик.

Много воды в жару требуется и сельхозживотным. Ольга Бабушкина содержит кур, перепелок и индюков. Когда на термометре плюс 30, приходится создавать в курятнике определенные условия.

– Бройлеры очень плохо переносят жару, у них слабое сердце, и от перегрева они погибают. Приходится ночью замораживать воду в бутылках, а днем ставлю их к вентилятору, и таким образом температуру в помещении, где содержится птица, понижаю. Унесла уже из дома в курятник все вентиляторы, мы сами хотя бы в душе можем охладиться, а вот птице никак это не сделать. И конечно, слежу, чтобы всегда была вода в поилках, – говорит фермер Ольга Бабушкина.

Погодные аномалии Начало августа на Среднем Урале выдалось жарким. Температура воздуха превышала на 4–6 градусов средние многолетние значения. По прогнозам синоптиков уже к концу этой недели сменится направление ветра, станет прохладнее и пройдут кратковременные дожди. Температура установится на привычных для августа отметках: 20–25 градусов днем и 10–15 – ночью.

Симптомы инфаркта Сильная давящая боль за грудиной, нарушение ритма сердца (быстрое или неравномерное сердцебиение), затрудненное дыхание (чувство удушья), повышенная потливость, нарастающее чувство беспокойства, боли в руках, спине, челюсти, слабость, тошнота, рвота, головная боль.

Меры профилактики в жаркий период Сократить пребывание на открытом солнце, особенно в период максимальной солнечной активности (с 10:00 до 18:00).

Свести к минимуму любую физическую нагрузку.

Работы в саду проводить либо ранним утром, либо вечером.

Носить свободную светлую одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор и очки.

Пить больше воды (лучше комнатной температуры).

Употреблять больше овощей и фруктов.

Есть часто, но небольшими порциями. Жирную, жареную, печеную пищу из рациона исключить.

Отказаться от сигарет и алкоголя.