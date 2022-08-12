В России создали вакцину против трех штаммов "омикрона"

Новая вакцина разработана в НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи. Фото: Галина Соловьева

Вакцину против COVID-19, борющуюся с тремя штаммами "омикрона", создали в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи.

По данным ученых, коронавирус сильно мутировал, поэтому изначальный вариант вакцины требует модификации. Адаптированная версия нацелена на борьбу с "омикроном" ВА.5, однако эффективна и в отношении подвидов ВА.1 и ВА.2, сообщают "Известия" со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

"Да, ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он (препарат — Прим. ред.) уже есть в институте им. Н. Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот", — рассказал Гинцбург журналистам.

По словам Гинцбурга, предположительно испытания препарата продлятся до полугода. Затянуться может внедрение вакцины, однако, по мнению ученого, этот процесс легко ускорить, изменив существующие правила. "Чтобы мы не новую вакцину регистрировали, а изменили антигенный штамм в уже существующей, нужно, чтобы этот процесс занимал месяц", — пояснил Гинцбург РБК.

Ранее российские вирусологи заявили, что новая волна COVID-19 может прийти в страну уже осенью 2022 года.