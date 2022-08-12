Время привиться

Пройти вакцинацию можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства. Фото: Галина Соловьёва

В России снова растет заболеваемость коронавирусом. Свердловская область, к сожалению, исключением не стала. Медики рекомендуют гражданам в ближайшее время пройти вакцинацию и не забывать о мерах профилактики.

Рост численности заболевших наблюдается в возрастной группе от 30 до 49 лет. По прогнозам специалистов, такая динамика будет продолжаться до конца сентября. В это время люди вернутся из отпусков, станут чаще контактировать друг с другом, начнется учебный год.

Врачи призывают пройти вакцинацию сейчас, чтобы организм успел выработать антитела и мог спокойно противостоять болезни, с какими бы штаммами ему ни пришлось встретиться в дальнейшем. Особенно эти рекомендации касаются представителей групп риска: специалистов, занятых в таких сферах деятельности, как торговля, общепит, образование, общественный транспорт, госслужба, а также людей пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

Вакцинироваться сегодня можно в любой поликлинике, вне зависимости от места жительства. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Прививочные кабинеты работают без выходных – с 8 утра до 8 вечера. На сегодняшний день вакцинация проходит препаратом «Спутник V».