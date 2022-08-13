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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 августа 2022, 13:06

В России не планируют вводить ковидные ограничения на федеральном уровне

Девушка в маске

Рост заболеваемости связан с "циркуляцией субвариантов вируса", а не с сезоном летних отпусков. Фото: Галина Соловьева

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что критической ситуации по заболеваемости ковидом, из-за которой в России могли бы ввести новые ограничения, на данный момент нет. Повышение числа инфицированных связано с появлением новых подвидов "омикрон"-штамма.

По мнению эпидемиолога, рост заболеваемости связан с "циркуляцией субвариантов вируса", а не с сезоном летних отпусков.

"Сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года. Это не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших за неделю в России", — передает слова Натальи Пшеничной издание "Интерфакс".

Она напомнила, что меры профилактики коронавируса остаются те же, что и раньше: ревакцинация, ношение маски и дезинфекция рук.

Напомним, что днем ранее в России было зарегистрировано 27 810 новых случаев COVID-19. В Свердловской области число заболевших увеличилось на 490 человек.

Областная газета Свердловской области

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