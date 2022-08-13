На Среднем Урале суточная заболеваемость ковидом перевалила за 500 человек

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области продолжает расти — за прошедшие сутки зарегистрировали 534 новых пациента. По всей стране было выявлено еще 28 694 случая заражения.
В Москве зафиксировали 7 147 новых заболевших за сутки, в Санкт-Петербурге — 3 454, а в Московской области — 2 467.
Госпитализировали еще 2 761 россиянина, выздоровели 16 874 человека, скончались — 60. С начала пандемии в России зарегистрировали 18 852 976 случаев заболевания, из которых 18 121 135 закончились выздоровлением.
На Среднем Урале за день в больницы доставили 38 человек с ковидом, выздоровели 230 пациентов, скончался 1. Днем ранее в регионе подтвердили 490 случаев заболевания.
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