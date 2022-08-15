"Городок здоровья" на Ирбитской ярмарке посетили 564 человека

"Городок здоровья" традиционно пользуется большой популярностью у представителей всех возрастных категорий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В дни проведения Ирбитской ярмарки для жителей и гостей города рядом с торговыми рядами работал "Городок здоровья". Бесплатные обследования прошли 564 человека.

В мобильных комплексах и передвижном ФАПе уральцы могли сделать флюорографию, маммографию, узнать уровень сахара и холестерина в крови, проверить зрение. Офтальмолога посетили более 160 человек. У онколога побывали около 50 граждан. Помимо обследований всех желающих прививали от коронавируса. Такой возможностью воспользовались 96 человек, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Я пришла на ярмарку, чтобы сделать покупки, и попутно посетила "Городок здоровья", так как почувствовала недомогание. Мне измерили давление — оно оказалось выше нормы. Сразу сделали ЭКГ, проконсультировали. На следующий день я вернулась, чтобы посетить офтальмолога и сделать маммографию", — поделилась ирбитчанка Людмила Тальникова.

Как отметила заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения города и села Ирбитской ЦГБ Анна Купер, выездная форма работы с населением используется во время таких масштабных мероприятий, как Ирбитская ярмарка. "Городок здоровья" располагается комплексно, в одном месте, что очень удобно", — добавила она.