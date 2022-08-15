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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 августа 2022, 13:21

За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 559

  Юлия Пастух
Тест на ковид

233 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 559 человек подтвердили коронавирус.

233 пациента за указанный период выздоровели. Ни одного свердловчанина с COVID-19 не госпитализировали. Зафиксированных случаев летального исхода от коронавирусной инфекции нет.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 25 273 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 544 случая коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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