За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 559

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 559 человек подтвердили коронавирус.
233 пациента за указанный период выздоровели. Ни одного свердловчанина с COVID-19 не госпитализировали. Зафиксированных случаев летального исхода от коронавирусной инфекции нет.
В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 25 273 новых случая COVID-19.
Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 544 случая коронавируса.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале