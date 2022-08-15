За сутки в Свердловской области количество случаев COVID-19 возросло до 559

233 человека за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 559 человек подтвердили коронавирус.

233 пациента за указанный период выздоровели. Ни одного свердловчанина с COVID-19 не госпитализировали. Зафиксированных случаев летального исхода от коронавирусной инфекции нет.

В целом по России за последние 24 часа зафиксировали 25 273 новых случая COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было выявлено 544 случая коронавируса.