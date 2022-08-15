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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 августа 2022, 16:35

В свердловских школах откроют более 800 центров детских инициатив

  Юлия Пастух
Школа

Один из первых центров открылся в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов

С 1 сентября в школах Свердловской области откроются более 800 центров детских инициатив и появятся советники директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями.

В центрах школьники смогут реализовывать собственные внеклассные проекты, встречаться с представителями детских и молодежных объединений. Советники по воспитанию будут вести там классные часы и иную внеурочную деятельность.

Одна из первых таких площадок открылась в Нижнем Тагиле на базе школы № 23 имени Ю. И. Батухтина, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Школа сегодня не только занимается образованием, но выполняет важные функции воспитания, в том числе через механизмы участия в общественных проектах. Как и где детям собираться и реализовывать свои идеи? Им нужны свои места для активностей. Поэтому в каждой школе, прежде всего, в обновленных и реконструированных, должны быть свои центры детских инициатив", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Областная газета Свердловской области

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