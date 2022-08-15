В свердловской больнице начали проводить МРТ грудничкам на инновационном томографе

Инновационный томограф появился в областной детской клинической больнице. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Инновационный томограф ввели в эксплуатацию в Свердловской областной детской клинической больнице. Деньги на дорогостоящее оборудование были выделены главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Детский томограф Philips Ingenia Ambition 1.5T обошелся в 149 миллионов рублей. Аппарат позволит проводить у маленьких пациентов более точную и быструю магнитно-резонансную диагностику, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Оборудование оснащено расширенным кардиопакетом, благодаря чему врачи могут оценивать состояние сердечно-сосудистой системы. В Уральском федеральном округе это пока единственный томограф, на котором детям смогут проводить МРТ сердца.

Также аппарат можно использовать в диагностике новорожденных. Он имеет гибкие катушки, что позволит медикам исследовать суставы грудничков.

По данным департамента информполитики Свердловской области, правительством России на переоснащение ОДКБ в Екатеринбурге было выделено 230 млн рублей. Помочь в финансировании Михаила Мишустина попросил глава региона год назад.

"В числе прочего мы купили на эти деньги уникальный аппарат МРТ, который уже работает в медучреждении. Таких аппаратов в России всего четыре, и один из них достался нашим детям. На выделенные деньги больница также построила специально спроектированный модуль, который оформили в стиле космических путешествий. Теперь маленьким пациентам будет не так страшно проходить процедуры, и они запомнятся для них как интересное приключение", — рассказал губернатор Свердловской области.

Напомним, ранее в Свердловской областной клинической больнице № 1 приобрели новое оборудование для бесперебойной подачи кислорода пациентам.