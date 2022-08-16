На Среднем Урале за день COVID-19 подхватили 574 человека

На Среднем Урале выздоровело еще 236 пациентов. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в России зафиксировали 23 909 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 574 приходится на Свердловскую область. Всего по стране госпитализировали 3 411 инфицированных россиян.

В Москве было выявлено еще 5 530 зараженных ковидом, в Санкт-Петербурге — 3 776, а в Московской области — 866.

С начала пандемии в России зарегистрировано 18 931 140 случаев заболевания, из которых 18 172 070 завершились выздоровлением. За последние сутки победить ковид смогли 20 583 человека, при этом 59 пациентов скончались.

На Среднем Урале в больницы были доставлены еще 105 человек, выздоровело 236 пациентов. За минувший день жертв зафиксировано не было.

Напомним, что днем ранее сообщалось о 559 случаях заболевания ковидом в Свердловской области.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики ковида.

"Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались", — передает слова главы Минздрава "Интерфакс".