Глава Среднего Урала проверил реализацию поручений в сфере здравоохранения в Ревде и Первоуральске

В Ревде губернатор обсудил с молодыми медиками эффективность мер по привлечению врачей в села и малые города. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области 17 августа совершил рабочую поездку в города Западного управленческого округа — Ревду и Первоуральск. Он ознакомился с механизмами работы сферы здравоохранения в муниципалитетах, а также поручил увеличить расходы на медицину в регионе.

Одним из основных приоритетов для Свердловской области является повышение доступности и качества медицинских услуг. Именно поэтому в 2021 году в регионе было установлено 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, в нынешнем году построят еще 23 ФАПа.

Глава региона проверил выполнение поручения по ремонту поликлиники № 3 — о необходимости реконструкции учреждения ранее рассказала участковый врач Екатерина Шакирова. В течение сентября будет завершен капремонт здания стационара, где появится гериатрическое отделение, а к концу года будет составлена смета на капремонт всей поликлиники.

В Ревде губернатор обсудил с молодыми медиками эффективность мер по привлечению врачей в села и малые города. Одна из них — увеличение целевого набора в Уральский государственный медицинский университет, где также есть программы "Земский фельдшер" и "Земский доктор". За последние 10 лет работы программ в территории переехал 1 031 медработник.

Отметим, что врачи могут получить от 1 до 1,5 млн рублей по программе "Земский доктор", а фельдшеры — от 500 до 750 тыс. рублей. Помимо этого медработникам выделяют жилищные сертификаты или компенсируют затраты на аренду недвижимости, а также "подъемные деньги" на обзаведение хозяйством в селах и деревнях.

При этом свердловскому кабмину и муниципальным главам было поручено подготовить новые, нестандартные методы привлечения медиков.

В одной из первоуральских аптек глава региона обнаружил "Триазавирин" по завышенной цене, однако отметил, что перебоев с поставками лекарств сейчас нет. В частности, это связано с наличием в Свердловской области собственных производителей препаратов — сейчас в регионе насчитывается 11 предприятий, которые выпускают 160 наименований лекарственных средств.

Кроме того, губернатор обсудил ход создания в Екатеринбурге медицинского кластера, куда войдут медучреждения, научно-исследовательские институты и центры подготовки студентов. Еще в 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект и поручил выделить на его создание 7,5 млрд рублей из федерального бюджета.

"У нас есть четкое видение того, что нужно сделать для решения системных проблем в медицине, укрепления здоровья уральцев. Предыдущие два года и борьба с коронавирусом стали настоящим вызовом для всей уральской медицины. Но мы выстояли. Только в 2021 году за счет федерального и областного бюджетов на противодействие ковиду направлено более 12 миллиардов рублей. На эти средства мы оснастили больницы необходимыми препаратами и оборудованием. И эта тенденция должна быть сохранена и сейчас, после пандемии", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

В нынешнем году расходы областного бюджета на здравоохранение были увеличены на 5,3 млрд рублей. Кроме этого дополнительные средства будут выделены на реконструкцию первоуральского противотуберкулезного диспансера. Соответствующую заявку оформит региональный минздрав.

В ходе поездки глава Среднего Урала также проверил работу "Автопоезда здоровья", который круглогодично ездит по селам и отдаленным городам региона.