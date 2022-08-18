В Свердловской области запустили "космический" томограф для детей

Система оснащена "детским пакетом" для диагностики даже у новорожденных. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Областной детской клинической больнице установили новый томограф в помещении, оформленном в космическом стиле. Аппарат приобрели благодаря выделенным правительством РФ средствам.

Система нового поколения позволяет генерировать более быстрые и точные диагнозы, что очень важно, когда речь идет о работе с детьми. Зачастую им бывает трудно долгое время находиться внутри томографа без движения, передает департамент информполитики Свердловской области.

Томограф стоимостью 149 миллионов рублей оборудован расширенным кардиопакетом, предоставляющим врачам новые возможности для оценки состояния сердца и сосудов пациентов. Система такжеоснащена "детским пакетом" для проведения диагностики даже у новорожденных игибкими катушками для исследования суставов.

Таких томографов в России всего четыре, один из них теперь будет работать в свердловской больнице.

"Это не просто помещение под МРТ, это тематический космический модуль. Для детской больницы очень важно эмоционально настроить ребенка, отвлечь от процедуры и сделать ее увлекательной", — рассказала замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.