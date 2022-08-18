Диагностика – просто «космос»

Это первый подобный аппарат в Уральском федеральном округе и четвертый в стране. Фото: Алексей Кунилов

Инновационное оборудование, обладающее множеством уникальных функций, среди которых диагностика сердца, установили в Областной детской клинической больнице (ОДКБ). Здесь будут проходить исследования ребята со всей Свердловской области, а при необходимости – и из соседних регионов. 150 миллионов рублей на проект выделило Правительство России.

Это первый подобный аппарат в УрФО и четвертый в стране. Специально для него за полгода на территории больницы сконструировали отдельную красочную комнату-модуль, оформленную в тематике космических путешествий.

На аппарате можно проводить исследования головного мозга, брюшной полости, сосудов, осуществлять диагностику сердца. Система оснащена «детским пакетом», позволяющим проводить диагностику даже новорожденным пациентам. Здесь можно также осуществить исследование плода, находящегося в утробе матери.

Еще одно уникальное свойство аппарата – возможность исследовать сразу нескольких зон тела. Это сокращает лучевую нагрузку на организм. Кроме того, томограф имеет возможность нивелировать движения ребенка, что, в свою очередь, повышает точность диагностики. Оборудован аппарат и расширенным кардиопакетом, предоставляющим врачам новые возможности для оценки состояния сердца и сосудов маленьких пациентов.

– Самое главное, это очень безопасный аппарат как для пациента, так и для медицинского персонала, – отметила заведующая отделением лучевой диагностики ОДКБ Ирина Анненкова. – Он оснащен мощными градиентами, которые позволяют снизить время исследования пациента и получить качественное и высокоточное изображение. Скажу кратко – он на шаг впереди современных технологий.

Одной из первых пациенток, которая воспользовалась «космическим» аппаратом, стала 10-летняя Катя Авакумова. По словам девочки, ей совсем не было страшно проходить процедуру.

– Мне очень понравилось, казалось, как будто я нахожусь не в больнице, а в каком-то мультфильме. Звезды, планеты – прикольная комната, а этот аппарат похож на космическую ракету, но он совсем не шумел. «Ракета» со мной разговаривала. Были команды «Вдох», «Выдох». Мне было спокойно и комфортно.