Упражнения, которые Егор выполнял со специалистами в реабилитационном центре, он сможет делать дома самостоятельно Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале приступили к реализации пилотной программы Минтруда РФ по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов в возрасте от 4 до 17 лет, у кого проблемы со здоровьем выявлены впервые. Воспользоваться данной услугой можно с помощью электронного сертификата. Чтобы его получить, необходимо обратиться в бюро медико-санитарной экспертизы. За два месяца действия проекта реабилитацию прошли уже более ста детей.

Комплексный подход

– С 2017 года Свердловская область является пилотной площадкой Минтруда РФ по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, – рассказала заместитель министра социальной политики Свердловской области Оксана Федосеева.

С лета текущего года в рамках данного направления на территории региона стартовал еще один важный проект, рассчитанный на детей от 4 до 17 лет, получивших инвалидность впервые. Воспользовавшись электронным сертификатом они смогут пройти занятия с логопедами, дефектологами, психологами, социальными педагогами и другими специалистами. Курс рассчитан на 21 день. Он включает в себя пять направлений социальной реабилитации и абилитации, а также адаптивную физическую культуру и профориентацию для детей с 14 лет.

– Чтобы получить такой сертификат, родители или законные представители ребенка должны обратиться в бюро медико-социальной экспертизы. Электронный документ работает как обычная банковская карта, средства перечисляются напрямую тем, кто оказывает услуги по реабилитации,– отметила Оксана Федосеева.

Всего на 2022 год на реализацию проекта региональному отделению Фонда социального страхования выделено 185 млн рублей, говорит управляющая Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц. 64,3 миллиона рублей из этой суммы уже перечислены 628 законным представителям детей, добавила она.

– Уникальность проекта в том, что дети, получившие инвалидность, имеют возможность сразу же пройти комплексную реабилитацию вместе с родителями. Далее семья будет иметь возможность уже дома, через систему социального обслуживания продолжить реабилитационные технологии. Проект направлен в первую очередь на своевременную адаптацию ребенка в бытовой, общественной, образовательной сферах, – заключила Оксана Федосеева.

Результаты есть

Среди учреждений, вошедших в «пилот» минтруда – Екатеринбургский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Его директор Наталья Печеник рассказала, что родители проживают здесь вместе с детьми. Также есть возможность пройти программу реабилитации без проживания или же без сопровождаемого проживания. Сейчас в центре проходят программу 20 ребят, более 30 уже успешно ее завершили. Курс реабилитации проходит в интенсивном режиме. Дети ежедневно получают от пяти до семи услуг, работают с психологами, дефектологами, логопедами, специалистами по лечебной физкультуре и музыкальным педагогом.

13-летний Егор из Верхотурья уже заканчивает свой трехнедельный курс реабилитации в данном центре. Занятия он проходил вместе с мамой. У мальчика редкое генетическое заболевание центральной нервной системы.

– Для нас был шок, когда Егору был поставлен этот диагноз. Специальной разработанной технологии лечения этого недуга на сегодняшний день, к сожалению, нет. Социальные работники предложили нам поучаствовать в новом проекте по комплексной реабилитации. В центре мы находимся уже третью неделю. За это время прогресс очевиден. Занятия со специалистами дали положительный результат. Причем работа велась как с Егором, так и со мной. Ребенок стал спокойнее, уменьшилось количество всплесков агрессии, опорно-двигательная система стала более устойчивой, – рассказывает мама Егора.

– За 20 дней мы видим у Егора очевидную положительную динамику, – подтверждает специалист по адаптивной физической культуре Святослав Карпов. – Егор сам заметил, какой он стал выносливый, появилось движение в стопе, стали шевелиться пальцы. Пообещал нам, что дома продолжит упражнения самостоятельно.

В игровой комнате дети учатся концентрации внимания Фото: Алексей Кунилов

В центре реабилитации дети занимаются с логопедами, дефектологами, психологами и другими специалистами Фото: Алексей Кунилов

Программа курса рассчитана на 21 день Фото: Алексей Кунилов