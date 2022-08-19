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Общество / Здравоохранение и здоровье
19 августа 2022, 13:19

В Свердловской области выявили 662 новых случая COVID-19

коронавирус

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 37 609 гражданам. Фото: Галина Соловьева

662 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 459 046.

Выздоровело за все время 442 186 свердловчан, в том числе 370 — за последние сутки. Госпитализировали еще 56 человек. С начала пандемии скончалось 10 795 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 37 609 гражданам. За все время зарегистрировали 19 037 664 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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