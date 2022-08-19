В течение лета больше 700 свердловчан с диабетом прошли обследование в "Диамобиле"

Обследования в "Диамобиле" прошли больше 700 свердловчан. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области больше 700 жителей с диабетом в течение лета прошли обследование в лечебно-профилактическом модуле "Диамобиль". Комплекс побывал в Камышлове, Каменске-Уральском, Тавде и поселке Белоярском.

Осмотры проводили врачи ОКБ № 1. В состав бригады вошли кардиологи, эндокринологи, офтальмологи, сосудистые хирурги, медсестры и лаборанты. Каждый день к медикам обращались примерно по 35 пациентов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

"В Каменске-Уральском специалисты проконсультировали около 170 жителей, состоящих на диспансерном учете более 5 лет. Им провели обследования, дали рекомендации и при необходимости скорректировали ранее назначенное лечение", — отметил заместитель главного врача городской больницы Каменска-Уральского Александр Пименов.

Всего комплексной выездной бригадой было осмотрено 718 свердловчан. Из них 30 человек госпитализировали в областной центр. По словам медиков, при работе мобильного комплекса они решают две задачи: жители отдаленных населенных пунктов получают помощь ведущих докторов, а врачи и фельдшеры — консультации коллег.

"Заведующая эндокринологическим отделением в СОКБ № 1 Татьяна Грачева — главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения Свердловской области — провела выездные семинары для врачей и фельдшеров лечебно-профилактических учреждений по актуальным темам", — рассказала заместитель главного врача СОКБ № 1 по организационно-методической и клинико-экспертной работе Наталья Харламова.

На Среднем Урале сахарный диабет выявлен у 160 тысяч человек, в это число входят 1 250 детей и 450 подростков. Все они получают необходимую медпомощь. С 2020 года в регионе реализуется областная программа "Общественное здоровье уральцев". Одним из ее приоритетов является внедрение доступной и качественной медицины для свердловчан.