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20 августа 2022, 13:11

Коронавирус подтвердили еще у 702 свердловчан

девушка в маске и с антисептиком

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 010 гражданам. Фото: Галина Соловьева

702 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 459 748.

Выздоровело за все время 442 578 свердловчан, в том числе 392 — за последние сутки. Госпитализировали еще 95 человек. С начала пандемии скончалось 10 796 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 010 гражданам. За все время зарегистрировали 19 077 674 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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