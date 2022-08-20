Коронавирус подтвердили еще у 702 свердловчан

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 010 гражданам. Фото: Галина Соловьева

702 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 459 748.

Выздоровело за все время 442 578 свердловчан, в том числе 392 — за последние сутки. Госпитализировали еще 95 человек. С начала пандемии скончалось 10 796 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 40 010 гражданам. За все время зарегистрировали 19 077 674 случая, сообщает федеральный оперштаб.