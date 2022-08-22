В Екатеринбурге презентовали томограф, который проводит диагностику за две секунды

На аппарате будут проводить до 60 диагностик в сутки. Фото: Сергей Хандюков

Современный аппарат стоимостью 54 млн рублей установили в Областном клиническом медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Здесь будут проходить диагностику маленькие пациенты со всего региона. Новый томограф позволит проводить высокоточное обследование и выявлять туберкулез на самых ранних стадиях.

– Это действительно инновационное оборудование, – заявила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. – С его помощью можно проводить обследования по самым современным стандартам. А это – залог раннего выявления заболевания и своевременного начала лечения.

Главное преимущество нового аппарата заключается в скорости сканирования. По словам главного врача лечебного учреждения Ирины Лихачёвой, на это теперь уходят буквально две-три секунды. Раньше на аналогичную процедуру требовалось в пять раз больше времени.

– Это огромнейший плюс. Ведь теперь деткам не нужно делать наркоз для их фиксации. Все происходит очень быстро, и мы можем провести качественную диагностику, – добавила Ирина Лихачёва.

Это еще один важный фактор: новый томограф позволяет снизить и лучевую нагрузку. А ведь пациенты с заболеванием легких проходят диагностику несколько раз. По словам врачей, с новым оборудованием очень удобно работать. У аппарата меню на русском языке. Это позволяет сократить время ввода персональных данных пациентов и снижает вероятность ошибок. За счет этого увеличивается пропускная способность томографа. В сутки он способен провести до 60 диагностик.

– Основной вид исследования, конечно, это органы грудной клетки. Но, безусловно, мы проводим диагностику всех областей тела по показаниям узких специалистов, – отметила заведующая рентгенологическим отделением № 2 Наталья Соломеина.