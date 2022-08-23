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Общество / Здравоохранение и здоровье
23 августа 2022, 13:13

За сутки на Среднем Урале выявили 761 новый случай ковида

коронавирус

Накануне COVID-19 выявили у 725 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

761 новый случай ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 461 940.

Выздоровело за все время 443 779 свердловчан, в том числе 385 — за последние сутки. Госпитализировали еще 136 человек. С начала пандемии скончалось 10 797 пациентов с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 30 967 гражданам. За все время зарегистрировали 19 181 371 случай, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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