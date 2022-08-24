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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 августа 2022, 13:26

За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 807

  Юлия Пастух
Таблетки, маска

104 человека с COVID-19 госпитализированы. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 807 человек подтвердили коронавирус.

439 пациентов за указанный период выздоровели. 104 человека с COVID-19 госпитализированы. Зафиксирован 1 случай летального исхода от коронавирусной инфекции.

В целом за последние 24 часа по России выявили 40 231 новый случай COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале был зарегистрирован 761 случай коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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