В Каменске-Уральском утвердили индивидуальную комплексную программу развития здравоохранения

Соответствующее соглашение подписали глава регионального минздрава Андрей Карлов, мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов и глава Каменского района Сергей Белоусов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Каменске-Уральском утвердили первую в Свердловской области индивидуальную комплексную программу развития здравоохранения, которая позволит выполнять задачи по развитию медицинской сферы. Соответствующее соглашение подписали глава регионального минздрава Андрей Карлов, мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов и глава Каменского района Сергей Белоусов.

По словам министра здравоохранения Свердловской области, программа разработана специально для Каменска-Уральского и Каменского района с учетом демографической ситуации и промышленных предприятий в муниципалитете.

"Основные акценты — доступность амбулаторной помощи, бережное отношение горожан и сельчан к своему здоровью, популяризация здорового образа жизни", — передает слова Андрея Карлова департамент информполитики Свердловской области.

Программа была подготовлена Уральским институтом управления здравоохранением им. А. Б. Блохина. В числе приоритетных направлений — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей, а также обеспечение больниц медицинскими кадрами. Кроме того, планируется введение новых методов лечения в горбольнице Каменска-Уральского, открытие сосудистых кабинетов в поликлиниках и покупка более 130 единиц современного оборудования.

Кроме того, программа подразумевает совершенствование системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний и повышение охвата профосмотрами и диспансерным наблюдением до 80% от общего населения муниципалитета. Чтобы добиться таких результатов, медики организуют выезды в отдаленные населенные пункты и усилят школы здоровья.