1 сентября в свердловских школах не планируется вводить дополнительные ковид-ограничения

В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, как пройдет 1 сентября, могут ли присутствовать на линейках родители и нужны ли маски.
По данным санврачей, "дополнительные противоэпидемические меры в школах введены не будут". При этом в регионе действуют санитарные правила, связанные с профилактикой COVID-19:
- запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в закрытых помещениях;
- детей с признаками инфекционных заболеваний необходимо изолировать;
- все учебные помещения необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать;
- важно обеспечить условия для гигиенической обработки рук при входе в организацию, столовую.
В надзорном ведомстве также заявили, что запрета на посещение родителями линеек, школьных мероприятий не установлено. А обязательный масочный режим коснется только сотрудников пищеблоков и технического персонала.
Для минимизации рисков заболевания и распространения коронавируса рекомендуется:
- не посещать праздник в случае плохого самочувствия. Останьтесь дома, обратитесь за медпомощью;
- в местах массового скопления людей используйте маску;
- поставьте прививку от COVID-19.