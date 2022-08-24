1 сентября в свердловских школах не планируется вводить дополнительные ковид-ограничения

Родителям разрешать присутствовать на линейках 1 сентября. Фото: Александр Зайцев

В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, как пройдет 1 сентября, могут ли присутствовать на линейках родители и нужны ли маски.

По данным санврачей, "дополнительные противоэпидемические меры в школах введены не будут". При этом в регионе действуют санитарные правила, связанные с профилактикой COVID-19:

запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в закрытых помещениях;

детей с признаками инфекционных заболеваний необходимо изолировать;

все учебные помещения необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать;

важно обеспечить условия для гигиенической обработки рук при входе в организацию, столовую.

В надзорном ведомстве также заявили, что запрета на посещение родителями линеек, школьных мероприятий не установлено. А обязательный масочный режим коснется только сотрудников пищеблоков и технического персонала.

Для минимизации рисков заболевания и распространения коронавируса рекомендуется: