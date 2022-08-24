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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 августа 2022, 15:07

1 сентября в свердловских школах не планируется вводить дополнительные ковид-ограничения

линейка на 1 сентября

Родителям разрешать присутствовать на линейках 1 сентября. Фото: Александр Зайцев

В Управлении Роспотребнадзора Свердловской области рассказали, как пройдет 1 сентября, могут ли присутствовать на линейках родители и нужны ли маски.

По данным санврачей, "дополнительные противоэпидемические меры в школах введены не будут". При этом в регионе действуют санитарные правила, связанные с профилактикой COVID-19:

  • запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в закрытых помещениях;
  • детей с признаками инфекционных заболеваний необходимо изолировать;
  • все учебные помещения необходимо регулярно дезинфицировать и проветривать;
  • важно обеспечить условия для гигиенической обработки рук при входе в организацию, столовую.

В надзорном ведомстве также заявили, что запрета на посещение родителями линеек, школьных мероприятий не установлено. А обязательный масочный режим коснется только сотрудников пищеблоков и технического персонала.

Для минимизации рисков заболевания и распространения коронавируса рекомендуется:

  • не посещать праздник в случае плохого самочувствия. Останьтесь дома, обратитесь за медпомощью;
  • в местах массового скопления людей используйте маску;
  • поставьте прививку от COVID-19.
Областная газета Свердловской области

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