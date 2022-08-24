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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 августа 2022, 18:15

Эксперты Минтруда РФ оценили свердловский проект по детской реабилитации

  Юлия Пастух
Люди в комнате

Проект разработан для детей в возрасте от 4 до 17 лет, впервые получивших инвалидность. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Прибывшая на Средний Урал делегация Минтруда РФ оценила промежуточные итоги реализации федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Практическая фаза проекта в Свердловской области стартовала в июне. Его разработали для детей в возрасте от 4 до 17 лет, впервые получивших инвалидность. Представители юных уральцев могут обратиться в реабилитационные центры социальной защиты региона, рекомендованные медико-социальной экспертизой. Оплата восстановительного курса производится с помощью электронного сертификата, который семьи получают через Фонд социального страхования, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Свердловская область выбрана одним из двух субъектов для реализации пилотного проекта. В регионе накоплен большой опыт по реабилитации и абилитации взрослых людей, который уже тиражируется по всей России. Теперь регион апробирует новую технологию работы с детьми – комплексное восстановление по электронному сертификату, куда перечисляются деньги из федерального бюджета. Мы посетили все специализированные центры соцзащиты, которые задействованы в проекте. В каждом – прекрасная инфраструктура, профессионалы высокого класса. Самое главное, что проект востребован и приносит реальную пользу", – рассказала заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты России Кира Афонина.

Стоит отметить, менее чем за два месяца свердловским семьям с детьми-инвалидами на их реабилитацию или абилитацию перечислено более 73 миллионов рублей (715 законным представителям). Всего на 2022 год на реализацию проекта региональному отделению Фонда социального страхования выделено 184,9 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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