Эксперты Минтруда РФ оценили свердловский проект по детской реабилитации

Проект разработан для детей в возрасте от 4 до 17 лет, впервые получивших инвалидность. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Прибывшая на Средний Урал делегация Минтруда РФ оценила промежуточные итоги реализации федерального пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Практическая фаза проекта в Свердловской области стартовала в июне. Его разработали для детей в возрасте от 4 до 17 лет, впервые получивших инвалидность. Представители юных уральцев могут обратиться в реабилитационные центры социальной защиты региона, рекомендованные медико-социальной экспертизой. Оплата восстановительного курса производится с помощью электронного сертификата, который семьи получают через Фонд социального страхования, передает департамент информполитики Свердловской области.

"Свердловская область выбрана одним из двух субъектов для реализации пилотного проекта. В регионе накоплен большой опыт по реабилитации и абилитации взрослых людей, который уже тиражируется по всей России. Теперь регион апробирует новую технологию работы с детьми – комплексное восстановление по электронному сертификату, куда перечисляются деньги из федерального бюджета. Мы посетили все специализированные центры соцзащиты, которые задействованы в проекте. В каждом – прекрасная инфраструктура, профессионалы высокого класса. Самое главное, что проект востребован и приносит реальную пользу", – рассказала заместитель директора Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты России Кира Афонина.

Стоит отметить, менее чем за два месяца свердловским семьям с детьми-инвалидами на их реабилитацию или абилитацию перечислено более 73 миллионов рублей (715 законным представителям). Всего на 2022 год на реализацию проекта региональному отделению Фонда социального страхования выделено 184,9 млн рублей.