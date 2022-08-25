Свердловский Роспотребнадзор предлагает вернуть масочный режим

В Свердловской области могут вернуться к ношению масок. Фото: Галина Соловьева

Снова вернуться к ношению масок предлагает свердловский Роспотребнадзор. В областном управлении обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19.

В некоторых городах региона число коронавирусных больных выросло вдвое. В целом в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией стало больше в полтора раза по сравнению с прошлой неделей, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Уже седьмую неделю мы наблюдаем рост заболеваемости, причем в большинстве муниципальных образований Свердловской области. Показатель заболеваемости составляет 110 на 100 тысяч населения, на следующей неделе у нас появятся дополнительные эпидемиологические риски, связанные с началом нового учебного года", — пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Санитарные врачи рекомендуют снова вернуться к ношению масок в общественных и местах массового пребывания людей, в транспорте. В свердловском Роспотребнадзоре считают уместным надевать средства защиты в закрытых помещениях, то есть на работе или учебе.

По мнению санврачей, если отказаться от противоэпидемических рекомендаций, то в регионе придется вводить куда более жесткие ограничительные меры. Среди них введение графиков приема в школу, кабинетная система и ограничения доступа родителей в учебные организации.

Напомним, ковидные ограничения в России были сняты 1 июля 2022 года.