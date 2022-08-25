За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866

511 пациентов за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 866 человек подтвердили коронавирус.

511 пациентов за указанный период выздоровели. 103 человека с COVID-19 госпитализированы. Зафиксирован 1 случай летального исхода от коронавирусной инфекции.

В целом за последние 24 часа по России выявили 43 919 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 807 случаев коронавируса.