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Общество / Здравоохранение и здоровье
25 августа 2022, 13:25

За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 866

  Юлия Пастух
Тест на коронавирус

511 пациентов за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 866 человек подтвердили коронавирус.

511 пациентов за указанный период выздоровели. 103 человека с COVID-19 госпитализированы. Зафиксирован 1 случай летального исхода от коронавирусной инфекции.

В целом за последние 24 часа по России выявили 43 919 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 807 случаев коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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