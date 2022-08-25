Медики скорой помощи поддерживают возвращение масочного режима на Средний Урал

В скорой помощи отмечают рост вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. Фото: Галина Соловьева

В Свердловскую область может вернуться масочный режим, который рекомендует снова ввести региональный Роспотребнадзор. Медики скорой помощи поддерживают предложение санитарных врачей.

В экстренной службе за последние две недели отмечают увеличение вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. По данным медиков, COVID-19 снова наступает, и с началом учебного года показатель заболеваемости может вырасти.

"Мы все прекрасно помним критическую загруженность медиков в последнюю волну: как обрывались телефоны в диспетчерской, как наши специалисты не успевали вернуться на подстанцию даже для естественных потребностей в виде еды. Поэтому я считаю, что введение масочного режима в общественных местах все же снова имеет смысл", — пояснил свою точку зрения главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Свердловской области и главный врач станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

Также медики напомнили о необходимости прививок от коронавируса. Жителям рекомендуют не забывать о мерах профилактики, пройти первоначальную и повторную вакцинацию.

Областные власти сообщают, что следят за обстановкой с учетом возрастающей заболеваемости. Ситуация регулярно рассматривается на оперштабе. В настоящее время у большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме, и люди лечатся дома. Однако в стационарах держат руку на пульсе, сейчас количество тяжелых больных низкое.

"У нас есть опыт реагирования на различные сценарии развития ситуации, в том числе опыт введения ограничительных мер. Сейчас прорабатываются варианты реагирования — вплоть до возврата масочного режима, отдельных действий, связанных с образовательным процессом. Но действовать мы будем, конечно, исходя из объективной обстановки, учитывая все факторы", — считает заместитель руководителя областного оперативного штаба Павел Креков.

Напомним, сегодня свердловский Роспотребнадзор предложил снова вернуться к ношению масок в общественных местах.