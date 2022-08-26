Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 944 человека

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 46 452 россиян. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 46 452 россиян, 944 из которых приходятся на Свердловскую область. В больницы с инфекцией были доставлены почти 4 тысячи человек.

В Москве выявили еще 7 602 зараженных, в Санкт-Петербурге — 4 435, а в Московской области — 2 879.

С начала пандемии в России было подтверждено 19 311 973 случая заболевания ковидом, из которых 18 435 096 закончились выздоровлением. За сутки коронавирус смогли победить 33 709 пациентов, 81 человек скончался.

На Среднем Урале в больницы доставили 104 пациента, выздоровели 602 уральца.

Напомним, что накануне в Свердловской области подтвердили 866 случаев заражения COVID-19.