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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 августа 2022, 13:20

Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 944 человека

Девушка в маске

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 46 452 россиян. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 46 452 россиян, 944 из которых приходятся на Свердловскую область. В больницы с инфекцией были доставлены почти 4 тысячи человек.

В Москве выявили еще 7 602 зараженных, в Санкт-Петербурге — 4 435, а в Московской области — 2 879.

С начала пандемии в России было подтверждено 19 311 973 случая заболевания ковидом, из которых 18 435 096 закончились выздоровлением. За сутки коронавирус смогли победить 33 709 пациентов, 81 человек скончался.

На Среднем Урале в больницы доставили 104 пациента, выздоровели 602 уральца.

Напомним, что накануне в Свердловской области подтвердили 866 случаев заражения COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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