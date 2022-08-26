В Свердловскую область привезли партию отечественной вакцины от гриппа

В Свердловскую область поступило 800 тысяч доз вакцины от гриппа для детей и взрослых. Фото: Галина Соловьева

На Средний Урал поступила партия отечественной вакцины против гриппа. Для взрослых — "Совигрипп", для детей — "Ультрикс Квадри", ее можно ставить малышам начиная с 6-месячного возраста и беременным женщинам.

В регион привезли больше 800 тысяч доз. Оба препарата зарекомендовали себя положительно в прошлых прививочных кампаниях. "Совигрипп" и "Ультрикс Квадри" являются инактивированными и не содержат живого вируса. В состав вакцин включены актуальные штаммы вирусов гриппа, защиту от которых рекомендует вести ВОЗ, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Медики и областные власти напоминают, что необходимо пройти иммунизацию против гриппа и коронавируса. Вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь нужно, если человек не ставил ковидный антиген больше шести месяцев. После этого разрешается привиться от гриппа. Если пациент защитился препаратом от коронавируса менее полугода назад, то для начала стоит сделать прививку от гриппа, а спустя две недели — от COVID-19.

До 1 ноября на Среднем Урале планируют привить от гриппа минимум 65% населения. Особое внимание будет уделено группам риска: детям, беременным, пенсионерам старше 60 лет, жителям с хроническими заболеваниями. В число претендующих на первоочередную вакцинацию вошли педагоги, медработники, сотрудники торговли, коммунальной и социальной сферы.

Ранее свердловские эпидемиологи призывали уральцев сделать прививку от коронавируса до начала сезона простудных заболеваний.