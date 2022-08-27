На Среднем Урале больше 1000 заболевших ковидом за сутки

За последние 24 часа были госпитализированы 108 человек. Фото: Павел Ворожцов

В России за прошедшие 24 часа коронавирус подхватили 47 093 человека, в числе которых 1 029 свердловчан. В больницы доставили 4 354 пациента.

В Москве за день подтверждено почти 7 тысяч заболевших, в Санкт-Петербурге — 4 214, а в Московской области — 2 995.

При этом за последние сутки от ковида вылечились 32 642 россиянина. С начала пандемии в стране зарегистрировано 19 359 066 случаев заражения, из которых 18 467 738 завершились выздоровлением. За день инфекция унесла жизни 90 россиян, а общее число жертв коронавируса составляет ровно 384 тысячи.

В Свердловской области за последние 24 часа были госпитализированы 108 человек, 656 пациентов вылечились, а 1 пациент умер. Отметим, что сутками ранее на Среднем Урале было выявлено 944 новых зараженных.