На Среднем Урале еще 1 123 человека заразились коронавирусом

За все время зарегистрировали 19 405 923 случая заболевания коронавирусом в стране. Фото: Галина Соловьева

1 123 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 466 709.

Выздоровело за все время 446 716 свердловчан, в том числе 729 — за последние сутки. Госпитализировали еще 20 человек. С начала пандемии скончалось 10 800 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 46 857 гражданам. За все время зарегистрировали 19 405 923 случая, сообщает федеральный оперштаб.