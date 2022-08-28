На Среднем Урале еще 1 123 человека заразились коронавирусом

1 123 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 466 709.
Выздоровело за все время 446 716 свердловчан, в том числе 729 — за последние сутки. Госпитализировали еще 20 человек. С начала пандемии скончалось 10 800 пациентов с подтвержденным диагнозом.
В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 46 857 гражданам. За все время зарегистрировали 19 405 923 случая, сообщает федеральный оперштаб.
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