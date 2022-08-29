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Общество / Здравоохранение и здоровье
29 августа 2022, 13:44

За сутки в Свердловской области выявили 1 219 случаев COVID-19

  Юлия Пастух
Медработник

599 пациентов за 24 часа выздоровели. Фото: Галина Соловьева

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 1 219 человек подтвердили коронавирус.

599 пациентов за указанный период выздоровели. 86 человек с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

В целом за последние 24 часа по России выявили 39 658 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 1 123 случая коронавируса

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Областная газета Свердловской области

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