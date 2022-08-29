За сутки в Свердловской области выявили 1 219 случаев COVID-19

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 1 219 человек подтвердили коронавирус.
599 пациентов за указанный период выздоровели. 86 человек с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.
В целом за последние 24 часа по России выявили 39 658 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 1 123 случая коронавируса.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале