Свердловчане до 1 октября должны сделать выбор между получением бесплатных лекарств и денежной компенсацией

Список льготных лекарств, доступных для получения, с 2021 года значительно расширен. Фото: Алексей Кунилов

Льготники Среднего Урала до 1 октября должны определиться, что им удобнее получать: бесплатные лекарства или денежную компенсацию. Принять решение жителей просят в министерстве здравоохранения Свердловской области.

В регионе существуют категории граждан, которые имеют право на получение бесплатных препаратов. В число льготников входят инвалиды, ветераны боевых действий и другие, сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области

"Наша задача — обеспечить их необходимыми лекарственными препаратами. Несмотря на текущую ситуацию, проблем с закупом и предоставлением населению лекарств отечественного и зарубежного производства у нас нет", — рассказала руководитель отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Свердловской области Екатерина Барсаева.

Сохранение социального пакета некоторым позволяет существенно сэкономить. Отказавшись от него, льготник будет каждый месяц получать чуть больше тысячи рублей. При этом, по данным минздрава, уральцы, сохранившие льготы в 2021 году, получали лекарства на сумму, превышающую 2 тысячи рублей ежемесячно. Медики отмечают, бесплатно выдаются также одноразовые иглы для инъекций и тест-полоски для определения уровня глюкозы.

Список льготных лекарств, доступных для получения, с 2021 года значительно расширен. Льготные препараты в Свердловской области получают пациенты с сахарным диабетом, астмой, онкологией, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

"Если гражданин ранее отказался от получения льготных лекарств в пользу денежной компенсации, то для возобновления возможности получения лекарственных препаратов на безвозмездной основе в 2023 году необходимо до 1 октября 2022 года подать заявление на предоставление пакета соцуслуг. Сделать это можно лично в территориальном отделении Пенсионного фонда, а также с помощью портала Госуслуги. В последующем данное решение будет продлеваться автоматически", — отмечает Екатерина Барсаева.