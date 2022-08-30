Санитарный врач из Свердловской области выиграла конкурс Минздрава РФ

Ольга Диконская получила награду в номинации "За создание нового метода диагностики". Фото: Александр Исаков

Замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская получила награду за победу во Всероссийском конкурсе врачей — 2022 в номинации "За создание нового метода диагностики".

Документ со списком из 162 победителей опубликовал федеральный Минздрав. Лучших определили в 36 номинациях.

Стоит отметить, конкурс проходит с 2001 года. Его участники — специалисты со стажем работы не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет — в медорганизации, выдвинувшей конкурсанта. Победители получают призы в размере от 200 тысяч до 3 млн рублей.