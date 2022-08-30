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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 августа 2022, 14:15

Санитарный врач из Свердловской области выиграла конкурс Минздрава РФ

  Юлия Пастух
Ольга Диконская

Ольга Диконская получила награду в номинации "За создание нового метода диагностики". Фото: Александр Исаков

Замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская получила награду за победу во Всероссийском конкурсе врачей — 2022 в номинации "За создание нового метода диагностики".

Документ со списком из 162 победителей опубликовал федеральный Минздрав. Лучших определили в 36 номинациях.

Стоит отметить, конкурс проходит с 2001 года. Его участники — специалисты со стажем работы не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет — в медорганизации, выдвинувшей конкурсанта. Победители получают призы в размере от 200 тысяч до 3 млн рублей.

Ольга Диконская работает в санитарно-эпидемиологической службе области с 1990 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы". Награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", почетной грамотой Минздрава РФ, имеет благодарность Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, благодарность российского Правительства.

Областная газета Свердловской области

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