Санитарный врач из Свердловской области выиграла конкурс Минздрава РФ

Замруководителя Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Диконская получила награду за победу во Всероссийском конкурсе врачей — 2022 в номинации "За создание нового метода диагностики".
Документ со списком из 162 победителей опубликовал федеральный Минздрав. Лучших определили в 36 номинациях.
Стоит отметить, конкурс проходит с 2001 года. Его участники — специалисты со стажем работы не менее 10 лет, в том числе не менее 5 лет — в медорганизации, выдвинувшей конкурсанта. Победители получают призы в размере от 200 тысяч до 3 млн рублей.
Ольга Диконская работает в санитарно-эпидемиологической службе области с 1990 года. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы". Награждена нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", почетной грамотой Минздрава РФ, имеет благодарность Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, благодарность российского Правительства.