За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 1 333

562 пациента за 24 часа выздоровели. Фото: Алексей Кунилов

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 1 333 человек подтвердили коронавирус.

562 пациента за указанный период выздоровели. 183 человека с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

В целом за последние 24 часа по России выявили 37 067 новых случаев COVID-19.

Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 1 219 случаев коронавируса.