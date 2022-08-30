За сутки на Среднем Урале количество случаев COVID-19 возросло до 1 333

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области еще у 1 333 человек подтвердили коронавирус.
562 пациента за указанный период выздоровели. 183 человека с COVID-19 госпитализированы. Случаев летального исхода от коронавирусной инфекции не зафиксировано.
В целом за последние 24 часа по России выявили 37 067 новых случаев COVID-19.
Напомним, вчера на Среднем Урале было зарегистрировано 1 219 случаев коронавируса.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале