За неделю на Среднем Урале клещи покусали 87 человек

Зарегистрировано 106 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 415 — лайм-боррелиозом. Фото: Александр Исаков

За прошедшую неделю в больницы Свердловской области обратились 87 человек. В целом с начала 2022 года зарегистрировано 47 092 случая укусов клещей, из которых 8 121 приходятся на детей.

Пострадавшие зарегистрированы в 67 муниципалитетах Среднего Урала. 33,3% от общего числа укусов приходится на Екатеринбург.

Выявлено 106 случаев заболевания клещевым энцефалитом, у 415 человек диагностирован лайм-боррелиоз. В лабораториях исследовали 32,6 тысяч особей клещей.

"Самой надежной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года", — напомнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.