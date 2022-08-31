В Артемовском за счет господдержки ремонтируют шесть зданий центральной больницы

В Артемовской ЦРБ за счет господдержки поэтапно ведут ремонт шести зданий. Фото: сайт ГАУЗ СО "Артемовская ЦРБ"

В Артемовской центральной районной больнице (ЦРБ) за счет государственной поддержки обновляется инфраструктура. Поэтапно там ремонтируют шесть зданий, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Несколько лет назад Артемовская ЦРБ стала межмуниципальным медицинским центром, куда за помощью обращаются жители Восточного управленческого округа. Сейчас в городской поликлинике заканчивают монтировать коммуникации, сделаны кровля и фасад. Капремонт идет в зданиях, где раньше располагались инфекционные отделения. Помещения переделывают под новые стандарты.

С сентября начнутся работы в четырех сельских подразделениях ЦРБ. В 2023 году в Артемовском намереваются возвести новое здание — поликлинику № 1, рассчитанную на 500 посещений в смену. Предыдущее строение много лет простояло в аварийном состоянии.

С декабря 2020 года в Свердловской области была утверждена региональная программа по модернизации первичного звена здравоохранения, приоритетом которой является оказание населению доступной качественной амбулаторной помощи. За счет чего здания Артемовской ЦРБ начали приводить в порядок.

Благодаря переоснащению и работе по привлечению молодых врачей в село в больнице отмечают приток новых кадров.

"К нам пришло работать немало молодых врачей, которым здесь нравится, так как у них есть возможность быть самостоятельными, осваивать новые медицинские технологии, совершенствоваться в профессии", — поделился главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

Новые доктора работают в травматологическом, хирургическом и акушерском отделениях, а также в центре по лечению хронической сердечной недостаточности и противотуберкулезном диспансере. Заместитель главврача по лечебной работе и заведующий круглосуточным стационаром — тоже молодые специалисты.

Добавим, в Свердловской области действуют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", целевой набор увеличен в Уральском государственном медицинском университете. Эти возможности стимулируют приток медицинских кадров в регион. В 2022 году от Артемовской ЦРБ в вуз поступили 9 выпускников школ. 35 человек уже обучаются в УГМУ.

Молодые врачи за счет господдержки могут получить сертификаты на жилье или возмещение расходов на аренду квартир. Для новых кадров предусмотрены "подъемные средства" на обзаведение хозяйством в сельских территориях.