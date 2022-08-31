Коронавирус за сутки подхватили почти 1,5 тысячи свердловчан

С начала пандемии ковид подхватили более 19,5 млн россиян. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 46 321 нового пациента с коронавирусом, из которых 1 452 приходится на Свердловскую область. С начала пандемии ковид подхватили более 19,5 млн россиян.

В Москве за день зафиксировали 8 518 новых зараженных, в Санкт-Петербурге — 3 247, а в Московской области — 2 136. По стране было госпитализировано еще 4 232 человека с ковидом, выздоровели за сутки 39 054 пациента, а 92 — скончались.

На Среднем Урале в больницы с инфекцией доставили 87 человек, 673 пациента выздоровели, 1 умер. Напомним, сутками ранее сообщалось о заражении коронавирусом 1 333 свердловчан.