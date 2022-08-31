Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 августа 2022, 14:22

Коронавирус за сутки подхватили почти 1,5 тысячи свердловчан

Девушка с коронавирусом

С начала пандемии ковид подхватили более 19,5 млн россиян. Фото: Галина Соловьева

За минувшие 24 часа в России зарегистрировали 46 321 нового пациента с коронавирусом, из которых 1 452 приходится на Свердловскую область. С начала пандемии ковид подхватили более 19,5 млн россиян.

В Москве за день зафиксировали 8 518 новых зараженных, в Санкт-Петербурге — 3 247, а в Московской области — 2 136. По стране было госпитализировано еще 4 232 человека с ковидом, выздоровели за сутки 39 054 пациента, а 92 — скончались.

На Среднем Урале в больницы с инфекцией доставили 87 человек, 673 пациента выздоровели, 1 умер. Напомним, сутками ранее сообщалось о заражении коронавирусом 1 333 свердловчан. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2022, 14:53 / Общество
С 1 сентября школьникам запретят пользоваться телефоном на уроках
31.08.2022, 14:22 / Общество
Коронавирус за сутки подхватили почти 1,5 тысячи свердловчан
31.08.2022, 14:11 / Спорт
На Среднем Урале впервые проведут состязания по конной стрельбе из лука
31.08.2022, 14:10 / Общество
Первый межмуниципальный трамвайный маршрут заработал в России
31.08.2022, 13:50 / Общество
Перед началом учебного года свердловские школы проверили на пожарную безопасность