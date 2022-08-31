В ТРЦ Екатеринбурга открылся мобильный пункт вакцинации

Можно сделать прививку от коронавируса, пневмококковой инфекции, кори, краснухи, дифтерии, гепатита В. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбурге в ТРЦ "Радуга Парк" на площадке форума "ПРО важное" 31 августа открылся мобильный пункт вакцинации. Там можно сделать прививку не только от коронавируса, но и от пневмококковой инфекции, кори, краснухи, дифтерии, гепатита В.

Кампания по вакцинации населения проходит в рамках программы "Общественное здоровье уральцев".

"Медицинские работники не прекращали прививочную кампанию против коронавируса. Другое дело, что в летние месяцы активность населения в этом плане заметно снизилась. Сейчас, учитывая противоэпидемическую обстановку, медицинские учреждения проводят акции на выезде", — рассказал главврач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.

Прививочный пункт в "Радуга Парке" будет работать с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября. В будни пройти вакцинацию можно будет с 16:00 до 20:00, а в выходные — с 14:00 до 18:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Помимо этого посетители марафона "ПРО важное" смогут узнать уровень холестерина, глюкозы, кислорода в крови, пройти ЭКГ, кардиовизор, осмотр полости рта, сдать флюорографию, проверить зрение, измерить внутриглазное и артериальное давление, а также получить консультацию терапевта.

Социальный марафон направлен на улучшение качества жизни всей семьи и популяризацию семейных ценностей. Каждую неделю в течение 5 дней компании-участники проводят открытые консультации для жителей Свердловской области. "ПРО важное" продлится до 9 октября.