За сутки коронавирус диагностировали у 1 444 свердловчан

За последние сутки в стране проведено 263 тыс. тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьева

1 444 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 472 157.

Выздоровел за все время 449 371 свердловчанин, в том числе 821 — за последние сутки. Госпитализировали еще 111 человек. С начала пандемии скончалось 10 802 пациента с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 49 761 гражданину. За все время зарегистрировали 19 578 730 случаев, сообщает федеральный оперштаб.