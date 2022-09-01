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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2022, 13:42

За сутки коронавирус диагностировали у 1 444 свердловчан

коронавирус

За последние сутки в стране проведено 263 тыс. тестов на коронавирус. Фото: Галина Соловьева

1 444 новых случая ковида выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 472 157.

Выздоровел за все время 449 371 свердловчанин, в том числе 821 — за последние сутки. Госпитализировали еще 111 человек. С начала пандемии скончалось 10 802 пациента с подтвержденным диагнозом (+1 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 49 761 гражданину. За все время зарегистрировали 19 578 730 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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