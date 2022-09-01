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Общество / Здравоохранение и здоровье
1 сентября 2022, 15:03

В России разработали федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом

  Валерия Белякова
Лабораторная диагностика

Проект по борьбе с сахарным диабетом предлагает кабмин РФ. Фото: Александр Зайцев

Новый федеральный проект по борьбе с сахарным диабетом разработал кабинет министров России. Документ предусматривает шаги по раннему выявлению заболевания, его лечению и дальнейшему предупреждению осложнений, приводящих к инвалидности.

Также в проект включены мероприятия по обеспечению больных препаратами и материалами, позволяющими определять уровень глюкозы в крови. Разработчики предлагают внедрять новые методы лечения диабета, отдельно обучать узких специалистов для диагностики заболевания, сообщает ТАСС.

Средства на реализацию предполагается выделить из фонда обязательного медицинского страхования, федерального (деньги, запланированные на очередной финансовый год и плановый период) и регионального бюджетов. Сейчас документ проходит согласительные процедуры. После этого материал планируют представить к рассмотрению проектного комитета.

Напомним, в Свердловской области для выявления пациентов с сахарным диабетом работает мобильный комплекс. В течение этого лета в него обратились больше 700 жителей.

Областная газета Свердловской области

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